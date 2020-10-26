الصحفيين توقع بروتوكولا مع "المصرف المتحد" لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي

وقعت نقابة الصحفيين، بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي التي أتاحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لأعضاء نقابة الصحفيين، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل. ووقع البروتوكول نقيب الصحفيين ضياء رشوان، فيما مثل المصرف المتحد، أشرف القاضي، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. ويأتي البروتوكول بين المصرف المتحد والنقابة، استكمالًا للتعاون السابق بين الطرفين، والذي بدأ عام 2017.

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