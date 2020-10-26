مياه القاهرة الكبرى تعلن انقطاع الخدمة عن 14 منطقة

وذكرت شركة مياه القاهرة الكبرى فى بيان اليوم الإثنين، أنه من بين المناطق التى ستشهد انقطاع الخدمة :"امتداد رمسيس1 و 2، إسكان التوفيق، قاعة المؤتمرات، معهد القاهرة، مستشفى العباسية، الأرصاد الجوية، جامعة عين شمس - مستشفى عين شمس التخصصى، كهرباء الريف، الجبل الأخضر".

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى تدبير الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.