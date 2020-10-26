الأنبا تكلا يدشن أيقونات دير الأنبا بلامون

وكان الأنبا تكلا دشن مذابح الكنيسة الرئيسية التى تحمل اسم شفيع الدير، وهى ثلاثة مذابح، الأول على اسم القديس الأنبا بلامون ومذبح آخر على اسم الشهيد يوحنا المعمدان والقديس الأنبا أنطونيوس، والثالث على اسم السيدة العذراء.
كما دشن أيقونة حضن الآب وأيقونات الكنيسة، وبدأت صلوات القداس الإلهى بعد انتهاء التدشين، وعقب صلاة الصلح تمت رسامة عدد من الشمامسة للخدمة بالكنيسة ذاتها.
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