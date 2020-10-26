حماية المستهلك يحيل 3 مدارس دولية إلى النيابة العامة

أعلن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، إحالة 3 مدارس دولية لنيابة الشئون المالية والتجارية لامتناعها عن تنفيذ قرار الجهاز برد 25% من مصروفات نقل الطلاب للنيابة.





وأوضح بيان القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، اليوم الإثنين، أن المدارس المحالة للنيابة: "مصر المتكاملة، العاصمة الجديدة الإنجليزية، بريتش كلومبيا الكندية الدولية".

كما أكد رئيس الجهاز أن المستهلك يستحق قيمة النقل خلال الفترة التى لم تُقدم له وإصرار المسئولين عن هذه المدارس بعدم تنفيذ القرار إصرار على عدم رد حق المستهلكين.

وأضاف سمير فى بيانه أن المجلس أصدر قرارا يهم قطاعا كبيرا من أولياء الأمور وكان شغلا شاغلا للمجتمع المصرى خلال الآونة الاخيرة فى ظل الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، إذ ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظرا لتعليق الدراسة خلال النصف الثانى من العام الدراسى 2019/2020، وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التى تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة "مدارس، معاهد، جامعات".



وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها الى الغرامة من 20 ألف وحتى مليون جنيه.

ودعا الجهاز فى بيانه كل المستهلكين للتوجه بشكواهم إلى الجهاز فى حالة وجود مايستدعى ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى Facebook ،الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.