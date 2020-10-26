السفير المصري في تيرانا يقدم أوراق اعتماده للرئيس الألباني

قدّم السفير محمد حيدر سفير جمهورية مصر العربية الجديد لدى ألبانيا، أوراق اعتماده إلى "ايلير ميتا" رئيس جمهورية ألبانيا، وذلك بقصر الرئاسة بالعاصمة تيرانا.
ونقل السفير "حيدر" تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الألباني، وتطلع سيادته للبناء على ما تم الاتفاق بشأنه خلال الزيارة المثمرة للرئيس الالباني إلى مصر في فبراير 2019 لتحقيق الطفرة المرجوة في مسار العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجال الاقتصادي، ورفع مستوى التبادل التجاري، وفتح الأسواق الألبانية أمام السلع والمنتجات المصرية.
كما أكد السفير المصري اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بجمهورية ألبانيا، وما توليه من أهمية لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين البلديّن في كافة المجالات، من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة، وتعزيز آليات التشاور السياسي بين الدولتيّن.
هذا، وتم خلال اللقاء التشاور حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والدور المصري فيها، وكذا التنسيق الإيجابي بين مصر وألبانيا في المحافل الدولية، حيث أشاد السفير "حيدر" بدور ألبانيا كعنصر استقرار في محيطها الإقليمي، وكذلك جهودها في المحافل الدولية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين من خلال رئاستها الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
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