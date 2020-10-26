مستشار الرئيس للصحة: استراتيجية مصر نجحت فى التعامل مع جائحة كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والأمراض المعدية، أن مصر والولايات المتحدة شركاء منذ سنوات من خلال شراكة استراتيجية على مختلف المستويات، ومن أجل استقرار الشرق الأوسط، لافتا إلى أن لمصر تجربة متميزة فى مواجهة هذا الوباء منذ انتشاره ديسمبر 2019 فى مدينة ووهان بالصين، وبعدها انتشاره بمختلف الدول .

وجاء ذلك خلال لقاء يعقده مستشار الرئيس مع أعضاء غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، تحت عنوان "التصدى لفيروس كوفيد 19 ..استراتيجية مصر تمضى قدمًا".

وأضاف تاج الدين أنه فى 2003 بدأ "سارس" أيضا من الصين وهو لا يختلف كثيرا عن كورونا، لافتا إلى أن فيروس كورونا تم تسميته كوفيد 19 من خلال منظمة الصحة العالمية وبدأ التعامل معه.

وأشار إلى أن الفيروس بعدما انتشر في مختلف دول العالم تعاملت معه منظمة الصحة العالمية كجائحة، ومن ثم تعاملت مصر معه من خلال ظهور أول حالات في الأقصر لوفد سياحى، موضحا أن بعض المستشفيات تحولت لمستشفيات عزل للمرضى للتعامل معها وفق تعليمات الصحة العالمية .

وأوضح: "لدينا 77 مستشفى للتعامل مع الحالات منذ تفشي الوفاء، و20 مستشفى للعزل، بخلاف المستشفيات العامة حوالى 600 مستشفى، مؤكدا أن جميع المستشفيات الجامعية كانت تساهم فى علاج هذه الحالات، بالإضافة لعلاج جميع الأمراض الأخرى العاجلة، وليست كورونا فقط، ولكن كان هناك توازن بين علاج حالات كورونا، وعلاج الأمراض الأخرى".