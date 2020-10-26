أشرف القاضى: المصرف المتحد يمنح الصحفيين مزايا كثيرة

قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد: يشرفنا أن نتواجد في هذا الصرح الكبير نقابة الصحفيين، مشددا على أن التعاون بين المصرف والنقابة ممتد لسنوات طويلة، حيث يمنح البنك تمويلات بالبدل بجانب مزايا أخرى للصحفيين.
وأضاف القاضي، خلال توقيع بروتكول مع نقابة الصحفيين اليوم لتمويل شقق الاسكان الاجتماعى التى حصلت عليها النقابة ، ان البروتوكول السابق كان يغطي أمورا أخرى كأنشطة التدريب واليوم نحن بصدد توقيع اتفاقية جديدة تغطي عددا من الوحدات للصحفيين، وتندرج تحت مظلة محدودي أو منخفضي الدخل، والمصرف دائما يتسم بالشرعة والإنجاز لتحقيق متطلبات الصحفيين.
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