فاطمة سيد أحمد: إعلامنا قادر على المواجهة.. ويجب أن نفخر بأنفسنا

قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو الهيئة الوطنية للصحافة، خلال لقاء الهيئات الإعلامية برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين :" نحن قادرين على المواجهة ويجب أن نكون فخورين بإعلامنا و بأنفسنا ، متأكدة إننا سنكون أحسن فى الأيام القادمة لأننا قبلنا التنافس و كنت ضمن تشكيل الوطنية للصحافة مع باقي الهيئات الموقرة المتجانسة ، عاملين شغل فخورة به وسيشعر الجميع بها .
وأضافت فاطمة: أنجزنا الكثير خلال فترة قصيرة، نعاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تجد ثقة تفوق أي مستوى مما كنت ترجوه من الصحافة ستكون فخور بنا، كلنا ايد واحدة ونسير في طريقنا ".
وأكدت فاطمة أنها حرصت على الذهاب لوزارة الدولة للإعلام للمشاركة فى لقاء وزير الإعلام بالصحفيين و الإعلاميين لمواجهة وزير الإعلام بأن كل ما قاله من أوصاف أو تعبيرات تخص الصحافة و الإعلام فهي عارية تماما من الصحة.
وقالت: "أتابع الصحف يوميا و البوابات و أتابع الزملاء بدقة شديدة و في بعض الأحيان تكون قاسية في المتابعة والتقييم، صحافتنا المصرية مازالت هي الرائدة و القادرة على الوقوف في وجه أي تحديات ".
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