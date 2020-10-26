وفاة كاهن كنيسة مار جرجس فى البحيرة بفيروس كورونا

توفى القس متاؤس القمص ميخائيل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بالمحطة القديمة بالبحيرة، اليوم الإثنين، عن عمر تجاوز 53 سنة، وذلك بعد خدمة كهنوتية مباركة امتدت لـ16 سنة، إذ ولد يوم 5 مايو 1967، ورسم كاهنًا يوم 19 نوفمبر 2004.





كان القس متاؤس قد أصيب مؤخرا بفيروس كورونا ونقل إلى المستشفى ليخضع لعلاج مكثف إلا أن حالته استمرت فى التدهور حتى فاضت روحه صباح اليوم. وتقدم البابا تواضروس الثانى بخالص العزاء إلى الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وتوابعها ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب الفاضل القس متاؤس القمص ميخائيل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بدمنهور، ويلتمس عزاءً سمائيًا لرواد كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسة البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع القديسين.

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