النيابة الإدارية: تجهيز مقرات وأماكن تتناسب مع ذوى الاحتياجات الخاصة

استقبل المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر رئاسة الهيئة، اليوم الإثنين، وفدا من المجلس القومى للمرأة ضم النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس بالمرأة، ومها هلالى، عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، والمستشار محمد الأدهم، عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة.





واستعرض اللقاء سبل التعاون بين النيابة الإدارية ولجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، عبر إتاحة وصول المعلومات وتدريب أعضاء النيابة والإداريين على التعامل مع الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وتدريب وتقديم الدعم للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة. وأثنى على دور المجلس القومى للمرأة فى دعم قضايا المرأة المصرية، ودور لجنة المرأة ذات الإعاقة فى دعم ذوى القدرات الخاصة من السيدات بشكل خاص، مؤكدا الالتزام التام بالقانون والمعايير الدولية فيما يخص دعم ذوى القدرات الخاصة، سواء فيما يخص منظومة التعليمات المعمول بها والتوجيهات المستمرة فى هذا الصدد، وأن العمل جارٍ على تجهيز أماكن ومقرات مجهزة بما يتناسب مع المترددين على النيابة من الشاكين والمتهمين من ذوى القدرات الخاصة. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، خلال الفترة المقبلة، بما يكفل دعم النواحى الإجرائية والموضوعية الخاصة بذوى القدرات الخاصة، وفق المعايير الدولية، وفى ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المنبثقة عن الأمم المتحدة وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2018 عاما للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وما استتبعه من إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وأشاد وفد المجلس بالقرارات الأخيرة الصادرة من رئيس الهيئة الخاصة بدعم ذوى الإعاقة من العاملين بالنيابة الإدارية والمترددين، والمتعاملين على مقراتها ومردودهما على المستوى المحلى والدولى.

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