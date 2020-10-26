إدراج جامعة بنى سويف ضمن تصنيف US New الأمريكى

وذكر بيان صادر عن جامعة بنى سويف، اليوم الإثنين، أنه وفقا لتصنيف US New الأمريكى احتلت الجامعة المرتبة الثامنة على مستوى الجامعات المصرية، ضمن 19 جامعة مصرية هذا العام، فيما صنفت الجامعة فى المرتبة 1012 عالميا ضمن أفضل الجامعات والتى يزيد عددها عن 25 ألف جامعة، و32 على المستوى الإفريقى.

وأشار رئيس الجامعة إلى تنوع التصنيفات العالمية للجامعات ومنها الإسبانى والأمريكى والإنجليزى والصينى، ويعتمد كل تصنيف على عدة معايير مرتبطة بالبحث العلمى والنشر الدولى والتعاون الدولى ومعايير جودة التعليم وتوظيف الخريجين وعلاقة الجامعة بالصناعة.

وأوضح أن تصنيف US news يعتمد على عدة معايير معظمها مرتبطة كليا بالبحث العلمى والنشر الدولى وهى السمعة البحثية عالميا وإقليميا بنسب متساوية.

ولفت الدكتور منصور حسن إلى أن النجاح الذى حققته الجامعة جاء نتيجة لمؤشرات الخطة الاستراتيجية الموضوعة لدعم رفع التصنيف من قبل مركز تطوير الأداء الجامعى ومكتب التصنيف الدولى والتنمية المستدامة وذلك لدعم البحث العلمى وتطوير مخرجاته ضمن أحد أهداف إدارة الجامعة لتحقيق رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.