وزير الأوقاف يحذر من خطر الوقوع فى براثن الإرهاب عبر الهجرة غير الشرعية

ووفق بيان رسمى، أكد جمعة، خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتى الأوقاف والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن حرمة الدول كحرمة البيوت، ولا يتم دخولها إلا بإذن، مضيفا: "فكما لا يجوز لك أن تدخل بيت أحد إلا بإذنه حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فإنه لا يجوز لك أيضًا أن تدخل بلدًا إلا بإذن أهلها المعتبر من الجهة المخولة قانونًا بذلك، وليس من خلال العصابات أو جماعات التهريب حتى لو كانوا من أهل البلد التتريد دخولها".

وأوضح وزير الأوقاف، أن تأشيرة الدخول أو إذن الدخول أيًّا كان طريقه هو عهد أمان، مضيفا: "فكما أنك تدخل البلد آمنًا على نفسك ومالك وعرضك وجب ألا يقع منك أذى أو ضرر على أهل البلد التى أعطتك الأمان والإذن بدخولها، كما يجب على كل مواطن أن يحترم كل من دخل بلده بطريق رسمية عاملاً أو سائحًا أو زائرًا أو إداريًا أو مقيمًا، وهذا هو مفهوم الأمان فعصرنا الحاضر".

وأشار إلى أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات فى مجال الاقتصاد والمشروعات القومية الكبرى أسهم بشكل بالغ فى الحد من الهجرة غير الشرعية، بما وفّر من فرص العمل الكبيرة.