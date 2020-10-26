تمثيل السيدات فى البرلمان .. دستور 2014 وتعديلاته تنصف المرأة

ووفقًا لدليل المرأة المصرية للانتخابات البرلمانية 2020، الصادر عن المرصد المصرى، تفاوتت نسب مشاركة المرأة فى البرلمان منذ عام 1964، إذ أن الانتخابات البرلمانية الأولى بعد ثورة 30 يونيو، شهدت زيادة ملحوظة فى نسبة السيدات اللاتى رغبن فى خوض المعركة الانتخابية، وقدرت نسبتهن بحوالى 17.19%، وخاضت المعركة الانتخابية 949 مرشحة من أصل 5518.

ويمكن تفسير زيادة عدد المرشحات إلى اهتمام العديد من السيدات بخوض العملية الانتخابية، إضافًة إلى أن الدستور كفل للمرأة إلى حدٍ كبير حق تمثيلها بنسبة 15% ما ساعد فى أن يصبح برلمان 2015 أكبر البرلمانات فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، إذ بلغ عدد النائبات فى مجلس النواب 2015 حوالى 90 نائبة منهن 76 منتخبة بالإضافة إلى 14 سيدة معينة، بنسبة 15% من جملة الأعضاء، وقد نافست المرأة فى انتخابات حرة نزيهة فحازت ثقة الناخبين، كما أن نسبة الناخبات من السيدات والفتيات وصلت إلى 55% وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات.

مشاركة المرأة فى انتخابات مجلس النواب 2020

صدر القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضمن مشروع قانون مجلس النواب: عدد الأعضاء بالانتخاب 568 عضو، يُخصص للمرأة 25% منها أى 142 مقعدًا.. ويخصص 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم لدائرتين 42 مقعدًا لكل منها على أن يخصص للمرأة 21 مقعدًا على الأقل، ودائرتين آخرتين 100 مقعد لكل منهما يخصص للمرأة 50 مقعدًا على الأقل.

وبلغت نسبة ترشح السيدات على الدوائر الأربعة بنظام القوائم حوالى 607 سيدات من إجمالى 1136 مرشحًا مثلن تقريبًا نسبة 53.3%، بواقع 331 سيدة على القوائم الأساسية، مقابل 276 سيدة على القوائم الاحتياطية، بينما بلغ عدد المرشحات بالنظام الفردى حوالى 344 سيدة بنسبة 9% تقريبًا من إجمالى عدد المرشحين على المقاعد الفردية.

دستور 2014 وتعديلاته ينصف المرأة

المُطلع على دستور 2012 يجد أنه خلى من مشاركة سيدات يُمثلن مختلف شرائح المجتمع المصرى فى اللجنة التأسيسية للدستور، إذ لم تتعدى نسبة المشاركة 6% غالبيتهن عضوات فى حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المحظورة، وصدر الدستور آنذاك بمادة واحدة تخص المرأة وهى المادة 10 وتعاملت معها فقط كونها أم وعضو بالأسرة دون اعتبارها شريكًا أساسيًا فى المجتمع.

أيضًا لم يتضمن الدستور مبادئ أساسية تجرم التمييز ضد المرأة أو تجريم العنف الموجه ضدها بكافة أشكاله، ولم يتضمن تجريم زواج القاصرات بل كانت هناك بعض القوى المحسوبة عليهم تُطالب بزواج القاصرات مما أصاب النسيج المجتمعى بعوارٍ حاد.

أما فى دستور 2014 فقد تضمن ما يزيد عن 20 مادة خاصة فقط بالمرأة وحقوقها، كان أبرزها اتخاذ الدولة التدابير الكافية والكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية على النحو الذى يُحدده القانون، وكان ترجمة ذلك على أرض الواقع بتحديد كوتة للمرأة لا تقل عن 15% فى مجلس النواب، علاوًة على تخصيص ربع المقاعد للسيدات فى الانتخابات المحلية.

وبخصوص التعديلات الدستورية 2019، فبموجب التعديلات الدستورية تم تخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة بشكل دائم مما لاقى قبولًا واسعًا باعتباره ضمانة دستورية للتمثيل المناسب للمرأة بصفتها شريًا أساسيًا فى المجتمع.