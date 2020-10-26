يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص الشكر والتقدير الي المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على استجابته الكريمة لمطالب المجلس القومي للمرأة، والتي تقدم بها للهيئة، بناءً على توصية من لجنة الإعاقة بالمجلس برئاسة الدكتورة هبه هجرس مقررة اللجنة وعضو المجلس ، بتجهيز منشآت ومباني هيئة النيابة الإدارية بالجمهورية هندسيًا وبشكل يسهل الاستخدام على الأشخاص ذوى الإعاقة خاصة من النساء والفتيات، بالإضافة إلى قيام سيادته باتخاذ عدد من الإجراءات لصالح دعم المرأة ذات الإعاقة العاملة في الجهاز التنفيذي للدولة والامهات للأشخاص ذوى الإعاقة العاملات في الجهاز الإداري للدولة وذلك بإصدار الكتابين الدوريين رقم 2 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر ورقم 4 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر.
وبحسب بيان، الاثنين، وثمنت الدكتورة مايا مرسي الجهود المشكورة التي يقوم بها المستشار عصام المنشاوي، لتمكين المرأة المصرية وتذليل كافة العقبات التي تقف أمامها ، وهو ما يؤكد على مدى التقدير والاحترام التي تحظى به المرأة داخل هيئة النيابة الإدارية ، والذي يأتي تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قومي المرأة: نثمن جهود رئيس هيئة النيابة الإدارية لاستجابته لتوصيات ذوي الإعاقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.