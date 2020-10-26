انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم فى الأسواق والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - استقرت أسعار اللحوم والأسماك، اليوم الإثنين، فى محلات الجزارة، ومحلات بيع الأسماك، وأسواق التجزئة والجملة.

أسعار اللحوم

سجلت أسعار اللحوم الضأن لـ الكيلو جرام بين 120 – 140 جنيهًا.. أما اللحم الجملي فتراوح سعر الكيلو بين 90 – 100 جنيهًا.

بينما تراوح سعر كيلو اللحم المفروم العادي بين 110 -125 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو السجق 110 – 140 جنيهًا .. أما كيلو البفتيك والاستيك كندوز فتراوح سعر الكيلو منهم بين 120 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الكبدة بين 110 جنيهات إلى 140 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار كيلو البرجر البلدى بين 120 – 140 جنيهًا .. أما أسعار الكوارع فتراوحت ما بين 80 – 120 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن

ينشر موقع “مصر فايف” أسعار بيع الدواجن فى المزارع على أن يضاف إليها حوالى من 6 إلى 8 جنيهات فى أسواق التجزئة.

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 19 و21 جنيهًا للكيلو فى المزارع.

وتراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 16 إلى 18 جنيهًا للكيلو .. والدواجن البلدي بين 28 إلى 36 جنيهًا، أما أسعار البط فتراوحت بين من 30 إلى 40 جنيها للكيلو.

أسعار كرتونة البيض

بينما سجل سعر البيض الأبيض والأحمر ما بين 28 إلى 30 جنيها للكرتونة .. والبيض البلدي بين 29 إلى 35 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الأسماك فى الأسواق

وعلى صعيدٍ متصل، استقرت أسعار الأسماك فى الأسواق، اليوم الإثنين، حيث سجلت أسعار السمك البلطي الأسواني ما بين 17 – 37 جنيهًا للكيلو.

وسجل سمك الفيليه البلطى ما بين 30 – 100 جنيه، أما البلطى المزارع “2” فتراوح بين 19 إلى 23 جنيهًا للكيلو، والبلطى المزارع “1”، تراوح بين 24 – 30 جنيهًا.

وفى السياق ذاته، سجل سعر السمك البورى”1″ ما بين 40 – 48 جنيهًا للكيلو، أما البورى “2” فتراوحت أسعاره ما بين 32 – 38 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو القشر بياض بين 70 – 75 جنيهًا.

أما سعر سمك السردين فتراوح ما بين 27 – 33 جنيهًا، وتراوح سعر سمك القرامين الشيلان ما بين 10 – 20 جنيهًا، أما أسعار المرجان فتراوحت بين 32 – 38 جنيهًا، والمرجان المجمد ما بين 19 – 25 جنيهًا.

أما أسعار المكرونة السويسى فتراوحت بين 60 – 75 جنيهًا، والمكرونة المجمدة بين 20 – 30 جنيها، والوقار ما بين 40 – 70 جنيهًا، وسمك القاروص بين 40 – 80 جنيهًا، والموزة ما بين 32 – 38 جنيها.

وسجل سعر سمك الكاليمارى والسبيط بين 110 – 170 جنيها، فيما سجلت الكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه ما بين 90 – 460 جنيهًا، بينما سجل البربون بين 29 – 50 جنيهًا للكيلو.