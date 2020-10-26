بعد كسر ماسورة مياه.. الدفع بسيارات شفط لشارع سكة الوايلى بالقاهرة

وأصدر خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تعليماته بانتقال الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولى شركة المياه للموقع وإرسال شفاطات المياه اللازمة لرفع المياه المتراكمة، وعمل التغييرات المرورية اللازمة لتسير الحركة المرورية.

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