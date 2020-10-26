أحمد سمير فرج رئيسا للفريق العربى لحماية المستهلك لمدة عام

جاء ذلك خلال اجتماع الخبراء والمتخصون، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة 18 دولة عربية، بهدف التأكيد على أهمية ملف حماية المستهلك، وفى إطار منظومة العمل العربى المشترك باعتباره أحد الأركان الهامة فى تحقيق السوق العربية المشتركة.

ورحب فرج، فى كلمة له، بالخبراء والمختصين فى مجال حماية المستهلك، مؤكدًا أهمية التعاون العربى فى مجال حماية المستهلك كأحد ركائز الوصول إلى إطار موحد لحماية المستهلك بالدول العربية وإنشاء إنذار مبكر بين الدول العربية كخط دفاع أول للحماية من المنتجات العابرة للحدود الضارة بصحة وسلامة المستهلك العربى، فضلاً عن التعاون الفنى والمعرفى كأحد الوسائل الداعمة للسوق العربية المشتركة.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز جمع القوانين العربية فى مجال حماية المستهلك فى مجلد واحد وقدمه للجنة كنواة لصياغة الإطار الموحد الذى يتم مناقشته الآن تمهيدا لاعتماده الجلسة المقبلة.