66 عاما على حادث المنشية.. وجرائم الإخوان مسلسل مستمر

كان محمود عبداللطيف، عضو جماعة الإخوان الإرهابية الذى ينتمى للجهاز السرى للجماعة، بين حشود الجمهور المستمعين لخطاب عبدالناصر فى المنشية، احتفالا باتفاقية جلاء الاحتلال البريطانى عن مصر.

أطلق عضو الجهاز السرى للإخوان الإرهابية 8 رصاصات تجاه عبدالناصر، وأصابت معظمها وزير الرى السودانى ميرغنى حمزة، وسكرتير هيئة التحرير بالإسكندرية أحمد بدر، الذى كان يقف إلى جانب ناصر، وعلى الفور هجم ضابط يرتدى زيا مدنيا اسمه إبراهيم حسن الحالاتى، الذى كان يبعد عن المتهم بنحو 4 أمتار، وألقى القبض عليه وبحوزته مسدسه، وبدأت بهذه الحادثة مرحلة جديدة وحاسمة من المواجهة بين ثورة 23 يوليو وتنظيم الإخوان الإرهابى.

اتفاقية الجلاء التى احتفل بها عبدالناصر فى المنشية، تم توقيعها فى 19 أكتوبر عام 1954، وخرج بعدها آخر جندى بريطانى من مصر 18 يونيو 1956 من القاعدة البريطانية بقناة السويس.

الإخوان .. إرهاب وتكفير



وخلال تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية خرج منها أفكار تكفيرية كثيرة، كسيد قطب الذى كفر أكثر المسلمين، ومؤسس جماعة التكفير والهجرة، شكرى مصطفى، الذى كان منتميا لجماعة الإخوان الإرهابية ومتزوجا من شقيقة الأخوانى محمد صبحى مصطفى.

وجاء على لسان مرتكب حادث المنشية اعتراف بجرائم الجماعة الإرهابية، فقد كتب عبداللطيف خطابا بخط يده وقدمه إلى جمال سالم رئيس المحكمة قائلا فيه: "سيدى رئيس محكمة الشعب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإن الله حق يحب الحق، أنا محمود عبداللطيف انضممت إلى الإخوان الإرهابية فى 1942، كان اعتقادى فى هذه المرة أن هذه الجماعة تعمل لله، وأن قادة الإخوان الإرهابية لا يأمرون إلا بما فيه خير الإسلام والمسلمين، فكنت أسمع كل أمر فى طاعة، دون تردد أو مناقشة لأن هذا صادر عن أناس مسلمين، يعملون للإسلام ويقدرون مسؤولية الله فى أى عمل يعملونه، فكنت معهم على هذا الأساس، وكنت أعيب على بعض الطلبة حين يناقشون فى أى أمر، وأقول فى نفسى إن الطلبة عندهم حب الجدال فى أى شىء".

أضاف: "وكان كل أمر يأتينى من الإخوان الإرهابية أرى أن فى طاعة هذا الأمر طاعة لله خالصة، حتى ضمونى إلى النظام السرى، الذى يتكون منى أنا وسعد حجاج.. وكان علينا مراقبة منزل أنور السادات وجريدة الجمهورية مقر عمله، ومراقبة الحراس عليه وطريقة مهاجمته لاغتياله، بعد دراسة وافية استقر الأمر على مهاجمته على باب دار الجريدة، وفى هذا الحين قرأت الاستخارة لأتبين أحقية هذا فى الاستخارة، وقد علمنا إياها حسن البنا فى رسالة المأثورات وهى الأدعية والأوراد الثابتة عن النبى، وهى فائدتها أن الأمر إن كان خالصا لوجه الله ييسره الله وإن كان غير ذلك يوقفه الله".

تابع: "بعد قراءتى لهذه الاستخارة أتانى الأخ توفيق المكلف بهذه المهمة، وقال انتظروا حتى يأتى أمر التنفيذ، وبعد ذلك انقطع عنى مدة، حتى علمت بعد ذلك أنه قبض عليه خارج القاهرة، وتسلم مكانه توفيق هنداوى دوير وقال: أنا أعطيكم الأوامر.. وقبل الحادث بأسبوع أخبرونى أن سعد حجاج يأمر الإخوان الإرهابية باغتيال الرئيس جمال عبدالناصر".

مسلسل الدم



وما زال مسلسل الدم والعنف الإخوانى مستمرا، فخلال السنوات الماضية أثبتت الجماعة انتهاجها العنف لإرغام الشعب على قبول حكمها له، ولسان حالهم "يا نحكمكم يا نقتلكم".

ومن أبرز الجرائم التى تم ارتكابها اغتيال النائب العام، وتشكيل مجلس حرب ضد مصر من سيناء "مذبحة المصلين" واستشهاد 305 أبرياء بينهم 27 طفلا فى تفجير مسجد الروضة.

كما استشهد العديد من أبطال الجيش والشرطة، بالإضافة إلى مذبحة كرداسة واغتيال ضباط الشرطة وحرق وتدمير وحصار 110 كنائس، واستهداف محال وممتلكات المسيحيين، فضلا عن جرائمهم الإرهابية فى سيناء، وحرق المجمع العملى وضياع آلاف المخطوطات النادرة فى استهداف "خزانة كنوز الإنسانية"، ويأتى كتاب "وصف مصر" بين أبرز المفقودات.