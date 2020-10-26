القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1442 هـ

وألقى الدكتور طارق عبد الحميد عبد الرؤوف مدير عام بوزارة الأوقاف، محاضرة تحدث فيها عن الدروس والعبر التى نستلهمها من سيرة النبى صلى الله عليه وسلم، والإقتداء بها قولاً وعملا وخلقاً للحفاظ على بناء وتماسك المجتمع، وشدد على ضرورة تكاتف أبناء مصر والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن والحفاظ عليه ووضع مصلحته فوق كل إعتبار، مؤكداً بأن لمصر جيش قوى كرمة الله وجعله مرابطاً وأميناً على حمايتها وصون أمنها وإستقرارها.

وفى نهاية الاحتفال ألقى اللواء أ ح عماد الدين محمد مهدى شاهين مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين فى حماية الوطن والحفاظ على أرض مصر وسلامة شعبها العظيم، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر فى مواجهة التحديات.