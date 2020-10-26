عاجل.. السيسى يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لـ10 آلاف حضانة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومستشار الرئيس للشؤون المالية، لمتابعة موقف حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية، وأيضا برامج التعليم المجتمعى.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس، وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها 10 آلاف حضانة. كما وجه الرئيس، بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعى لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة إلى المراحل المدرسية، وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعى بمقدار مليار جنيه.

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