قومى المرأة بالجيزة يحتفل باليوم الدولى لسرطان الثدى

احتفل فرع المجلس القومى للمرأة بالجيزة، بالشراكة مع نائبة محافظ الجيزة، هند عبد الحليم، باليوم الدولى لسرطان الثدى حيث تم الاستعانة بالقائمين على المبادرة الرئاسية للكشف المبكر لأورام الثدى ومبادرة الكشف المبكر للأمراض المزمنة لفحص 75 سيدة وفتاة، تم تحويل 50 حالة من المشتبه بهن لمستشفى الهرم لاستكمال باقى الفحوصات والإشاعات.





جاء ذلك فى إطار احتفاء العالم باليوم الدولى لسرطان الثدى خلال شهر أكتوبر "الشهر الوردى". وصرحت الكاتبة الصحفية ماجدة محمود مقررة فرع الجيزة، أن عضوات الفرع نظمن ندوة للتوعية بدور المجلس القومى للمرأة والخدمات التى يقدمها للسيدات فى جميع المجالات سياسيا وصحيا واجتماعيا وتمكين اقتصادى، إضافة لما يقدمه مكتب شكاوى المرأة من دعم قانونى للسيدات.

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