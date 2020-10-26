وزير الطيران يستقبل نائب رئيس الوزراء اليمني

استقبل اليوم الطيار محمد منار وزير الطيران المدني الدكتور سالم أحمد الخنبشي نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير النقل اليمنى والوفد المرافق لسيادته وذلك لبحث التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطيران المدني، وبخاصة مجال التدريب ونقل الخبرات المصرية. حضر اللقاء دكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطه الطيران المدني والأستاذ باسم عبد الكريم مساعد الوزير للشئون الدولية.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران بنائب رئيس الوزراء اليمنى، وأكد سيادته على قوة وعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين وأشار إلى ان وزارة الطيران تحرص على مد جسور التعاون وتبادل العلاقات ونقل الخبرات المصرية في مجالات الطيران المدنى المختلفة إلى الدولة الشقيقة، وناقش الجانبان سبل تحديث الإتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين في مجال النقل الجوي بالإضافة إلى زيادة فرص التدريب للكوادر اليمنية.

ومن جانبه أعرب خنبشي عن سعادته بهذا اللقاء الهام الذي يأتى في إطار حرص الجانب اليمني على التوسع والإستفادة من الخبرات والكوادر المصرية بقطاع الطيران المدنى، كما أشاد بالطفرة التكنولجية والفنية والتدريبية التى لمسها بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ومركز تدريب مصر للطيران حيث يقبل العديد من الطلاب اليمنيين على دراسة الطيران بجمهورية مصر العربية.