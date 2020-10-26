الأمن يعيد فتاة بورسعيد بعد هروبها من المنزل لخلافات أسرية (فيديو

أفاد مصدر أمني أنه تمكن فريق العمل من العثور علي فتاة بورسعيد المختفية بتاريخ 24 الجاري، والذي أبلغ والدها بغيابها عقب خروجها لتلقي درس خصوصي، ليس هروبا من منزلها عقب تعرفها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي علي شاب من منطقة حلوان بالقاهرة ولسوء معاملة والدتها اتفقت معه علي مقابلته بميدان رمسيس بالقاهرة حيث تقابلا وأقامت طرف والدته بإحدى مناطق حلوان.

تم استهدافهما وضبطهما وقررت بتركها مسكن والدها بمحض إرادتها لسوء معاملة والدتها لها وأضافت بعدم تعرضها لثمة مكروه.