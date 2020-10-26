القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1442 هـ

نظمت القوات المسلحة احتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1442هـ حيث بدأت مراسم الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم، وألقى فضيلة الدكتور طارق عبد الحميد عبد الرؤوف مدير عام بوزارة الأوقاف محاضرة تحدث فيها عن الدروس والعبر التى نستلهمها من سيرة النبى صلى الله علية وسلم، والاقتداء بها قولًا وعملا وخلقًا للحفاظ على بناء وتماسك المجتمع، وشدد على ضرورة تكاتف أبناء مصر والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن والحفاظ عليه ووضع مصلحته فوق كل اعتبار، مؤكدًا بأن لمصر جيش قوى كرمة الله وجعله مرابطًا وأمينًا على حمايتها وصون أمنها واستقرارها.

وفى نهاية الاحتفال ألقى اللواء أركان حرب عماد الدين محمد مهدى شاهين مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين فى حماية الوطن والحفاظ على أرض مصر وسلامة شعبها العظيم، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامة فى الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر فى مواجهة التحديات.