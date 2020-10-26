السيسي يوجه بتغطية دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة حتى الجامعة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومستشار الرئيس للشؤون المالية، لمتابعة موقف حضانات الاطفال علي مستوي الجمهورية، وايضا برامج التعليم المجتمعي.
ووجه الرئيس، بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة علي مستوي الجمهورية وعددها 10 آلاف حضانة. كما وجه بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء اسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية بالاضافة الي المراحل المدرسية، وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
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