القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف لعام 1442 هـ

نظمت القوات المسلحة إحتفالها السنوى بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف للعام الهجرى 1442هـ >

حيث بدأت مراسم الإحتفال بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم ، وألقى فضيلة الدكتور طارق عبد الحميد عبد الرؤوف مدير عام بوزارة الأوقاف محاضرة تحدث فيها عن الدروس والعبر التي نستلهمها من سيرة النبى صلى الله علية وسلم ، والإقتداء بها قولًا وعملا وخلقًا للحفاظ على بناء وتماسك المجتمع.

وشدد على ضرورة تكاتف أبناء مصر والعمل الجاد من أجل رفعة الوطن والحفاظ عليه ووضع مصلحته فوق كل إعتبار ، مؤكدًا بأن لمصر جيش قوى كرمة الله وجعله مرابطًا وأمينًا على حمايتها وصون أمنها وإستقرارها.

وفى نهاية الإحتفال ألقى اللواء أ ح عماد الدين محمد مهدى شاهين مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، أكد فيها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لاتلين فى حماية الوطن والحفاظ على أرض مصر وسلامة شعبها العظيم ، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه فى الصدق والإخلاص والتضحية والعمل الجاد والصبر فى مواجهة التحديات .