السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لـ 10آلاف حضانة غير مرخصة على مستوى الجمهورية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومستشار الرئيس للشؤون المالية، لمتابعة موقف حضانات الاطفال علي مستوي الجمهورية، وأيضا برامج التعليم المجتمعي.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها ١٠ آلاف حضانة ووجه بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة، ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة إلى المراحل المدرسية وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه.