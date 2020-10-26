عاجل .. السيسى يوجه بالتحديث الإلكترونى الشامل لهيئة التأمين الاجتماعى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، وجمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى".

ووجه الرئيس السيسى، فى هذا الإطار بالتطوير والتحديث الإلكترونى الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمواكبة التحول الرقمى بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

كما وجه الرئيس بتعظيم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد لاستغلال التطوير الجارى بمكاتب البريد، لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين وفق رؤية إنشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

وشهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من البرامج التى تدعم بشكل أساسى الفئات الاكثر احتياجاً، حيث تم فى هذا الخصوص تناول خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى إطار الرؤية المستقبلية للهيئة، بما فيها جهود تحديث الهيكل الإدارى للهيئة والمكاتب التابعة لها لخدمة المواطنين، فضلاً عن البرنامج الزمنى لتنفيذ هذه المنظومة الجديدة، وذلك فى إطار سعى الدولة لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمى يتسم بالكفاءة فى الخدمة والحماية والاستدامة ويلبى احتياجات المتعاملين، الذين يمثلون العاملين بالدولة، وذلك من خلال الميكنة والربط الشبكى والتطوير المؤسسى وتطوير الموارد البشرية، وبحيث يصبح هذا التحديث مكملاً للقرارات الحيوية السابقة بخصوص المعاشات.