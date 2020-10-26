وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض "تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى".
ووجه الرئيس السيسى، فى هذا الإطار بالتطوير والتحديث الإلكترونى الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لمواكبة التحول الرقمى بالدولة، وذلك ضمن إعادة هيكلة الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
كما وجه الرئيس بتعظيم التعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وهيئة البريد لاستغلال التطوير الجارى بمكاتب البريد، لصالح تقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين وفق رؤية إنشاء المجمعات الخدمية الشاملة على مستوى الجمهورية.
وشهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من أجل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال عدد من البرامج التى تدعم بشكل أساسى الفئات الاكثر احتياجاً، حيث تم فى هذا الخصوص تناول خطة تطوير وتحديث الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى إطار الرؤية المستقبلية للهيئة، بما فيها جهود تحديث الهيكل الإدارى للهيئة والمكاتب التابعة لها لخدمة المواطنين، فضلاً عن البرنامج الزمنى لتنفيذ هذه المنظومة الجديدة، وذلك فى إطار سعى الدولة لتوفير نظام تأمينات اجتماعية شامل رقمى يتسم بالكفاءة فى الخدمة والحماية والاستدامة ويلبى احتياجات المتعاملين، الذين يمثلون العاملين بالدولة، وذلك من خلال الميكنة والربط الشبكى والتطوير المؤسسى وتطوير الموارد البشرية، وبحيث يصبح هذا التحديث مكملاً للقرارات الحيوية السابقة بخصوص المعاشات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل .. السيسى يوجه بالتحديث الإلكترونى الشامل لهيئة التأمين الاجتماعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.