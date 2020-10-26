بعد دعوة جنوب إفريقيا.. مصر تشارك فى اجتماع لإعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة

تشارك مصر فى الاجتماع الذى دعت إليه جنوب إفريقيا، لوزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، لإعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة، وذلك بعدما توقفت لفترة ممتدة منذ نهاية شهر أغسطس الماضى.





وأوضح المهندس محمد السباعى، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، فى بيان، عرضه عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، أن هذا الاجتماع يُعقد تنفيذًا لمخرجات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقى التى عقدت على مستوى القمة، وكذلك الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث الذى عُقد يوم 16 أغسطس 2020، والذى كلف الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم يُنظم عمليتى ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد السباعى، أن مصر مستعدة للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاث.

وأعرب متحدث وزارة الموارد المائية والرى، عن تقديره للجهد الذى تبذله جنوب إفريقيا فى رعاية هذه المفاوضات والاهتمام الذى توليه لهذا الملف الحيوى الذى يمس مصالح الدول الثلاث ومقدرات شعوبها.