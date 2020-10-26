صور .. محافظ الإسكندرية يقود حملة لنقل بائعى سوق القاهرة لشارع الثلاثين

كلف محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رئيس حى المنتزه أول، والجهات المعنية، بإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام ونقل الباعة، إلى الباكيات المخصصة لهم، خلال 48 ساعة، مشددا على الإلتزام بالتواجد داخل الباكيات وعدم السماح بأية تعديات مجددا.





جاء ذلك خلال حملة قادها محافظ الإسكندرية، بشارع القاهرة بمنطقة سيدى بشر بحى المنتزه أول، لإزالة كافة تعديات الباعة الجائلين بالشارع، وذلك لبدء عملية نقل البائعين إلى باكيات سوق شارع 30، فى إطار تنفيذ خطة المحافظة لإزالة كافة الأسواق العشوائية بعد توفير البديل.

وأوضح الشريف، أنه تم التنسيق مع هيئة النقل العام لتوفير أتوبيس مجانى لتوصيل المواطنين إلى سوق الثلاثين وذلك بعد الانتهاء من إنشاء محطة ركاب بجوار السوق مباشرة.

وأطلق الشريف، إنذارا شديد اللهجة لكافة الباعة بشارع القاهرة، وكذا المتعدين على حرم السكة الحديد بعدم عودتهم مرة أخرى وتكرار التعديات، قائلا "سنتواجد يوميا بالشارع والحملات مستمرة ولن نسمح لأى متعد بالاستيلاء على حق المواطنين وأرض الدولة".

وأكد محافظ الإسكندرية، على أنه سيتم تحرير المحاضر اللازمة لكافة المخالفين، وتحويلهم للنيابة العامة وتوقيع الغرامات المالية عليهم، مؤكدا أن هذا سيكون الإنذار الأخير، وسيتم عقب ذلك اتخاذ قرارات وإجراءات رادعة تجاه أى مخالف.