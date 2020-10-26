لتهنئته برئاسة الشيوخ .. عبد الوهاب عبد الرازق يستقبل رئيس مجلس الدولة

استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وفداً من مجلس الدولة برئاسة محمد حسام الدين، رئيس المجلس لتقديم التهنئة إلى "عبد الرازق" لتقلده رئاسة المجلس، وذلك فى حضور المستشار فرج الدرى، عضو مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.





وضم وفد مجلس الدولة، المستشار مصطفى حنفى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، والمستشار طه محمد عبده، نائب رئيس مجلس الدولة، أمين عام مجلس الدولة.

وفى بداية اللقاء، رحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بوفد مجلس الدولة وعلى رأسهم المستشار محمد حسام الدين، قائلاً : "نعتبر أن مجلس الدولة بيتنا، فقد انطلقنا منه، وهو صاحب فضل دائما علينا، ونتمنى أن يبقى فى أعلى المراتب".

من جانبه، وجه المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة فوزة برئاسة المجلس، وذلك بالانابة عن أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وكذا جميع أعضاء المجلس، قائلاً :" يسعدنى بالاصالة عن نفسى وبالنيابة عن 3000 زميل بالمجلس، أن نتقدم بالتهنئة للمستشار الجليل الفاضل على منصبه برئاسة مجلس الشيوخ".

وقال حسام الدين، إن رئيس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، يعد بمثابة إضافة حقيقية، حيث سيضيف لهذا المجلس، ويستفيد الوطن من خبراته الدستورية والقانونية المتميزة، لاسيما وأنه من ينتمى لأسرة قضائية عريقة و"بيت قضائى" على حد وصفه، الأمر الذى قابله رئيس مجلس الشيوخ بالترحاب مؤكدًا على أهمية دور مجلس الدولة، قائلاً : "بالفعل والدى كان بمجلس الدولة".

وفى سياق متصل، وجه رئيس مجلس الدولة التهنئة للمستشار فرج الدرى لتعينه بمجلس الشيوخ، الأمر الذى قابله "الدرى" بالترحاب.

وأشاد النائب المستشار فرج الدرى، بجهود الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود عتمان، وهو من أحد أبناء مجلس الدولة، قائلا "ما شهدته الجلسة الافتتاحية أداء رفيع لم يشهده الشيوخ من قبل، ودائما أبناء المجلس لهم بصماتهم المميزة".