إعفاء مدير إدارة أوقاف أوسيم من منصبه لمشاركته فى حملة مرشح لمجلس النواب

قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف، إعفاء الشيخ سليمان فتح الله مصطفى صالح، مدير إدارة أوقاف أوسيم بالجيزة، من عمله وعودته إلى عمله الأصلى كبير أئمة "إمام وخطيب ومدرس" مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، لمشاركته فى الحملة الانتخابية لأحد المرشحين لمجلس النواب .





وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، أن القرار جاء بناء على مذكرة مديرية أوقاف الجيزة بما تم من مخالفة. وأكدت الأوقاف، أن المتاجرة بالزى الأزهرى أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه فى العملية الانتخابية تستدعى العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.

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