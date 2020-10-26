وزير الطيران المدنى يبحث مع نائب رئيس الوزراء اليمنى التعاون المشترك

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، خلال استقباله الدكتور سالم أحمد الخنبشى، نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير النقل اليمنى والوفد المرافق له، التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الطيران المدنى، وبخاصة مجال التدريب ونقل الخبرات المصرية.





حضر اللقاء الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى، وباسم عبد الكريم مساعد الوزير للشؤون الدولية. ورحب وزير الطيران بنائب رئيس الوزراء اليمنى، وأكد الوزير على قوة وعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين الشعبين، مشيرا إلى أن وزارة الطيران تحرص على مد جسور التعاون وتبادل العلاقات ونقل الخبرات المصرية فى مجالات الطيران المدنى المختلفة إلى الدولة الشقيقة. وناقش الجانبان سبل تحديث الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين فى مجال النقل الجوى بالإضافة إلى زيادة فرص التدريب للكوادر اليمنية. وأعرب الدكتور سالم أحمد الخنبشى، عن سعادته بهذا اللقاء الهام الذى يأتى فى إطار حرص الجانب اليمنى على التوسع والإستفادة من الخبرات والكوادر المصرية بقطاع الطيران المدنى. كما أشاد نائب رئيس الوزراء اليمنى، بالطفرة التكنولجية والفنية والتدريبية التى لمسها بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ومركز تدريب مصر للطيران، حيث يُقبل العديد من الطلاب اليمنيين على دراسة الطيران بجمهورية مصر العربية.

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