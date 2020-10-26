صور.. الأوقاف توزع 6 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى بأسوان وقنا

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف، إلى محافظتى أسوان وقنا بواقع 4 أطنان لمحافظة قنا، و2 طن لمحافظة أسوان، للأسبوع الثانى عشر على التوالى.





وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، بحسب بيان نشرته الأوقاف، اليوم، على عدة أمور أهمها، التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع الأسر المستفيدة، وعدم تصوير أحد عند التوزيع، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية، ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع. كما أكدت الوزارة، أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمى عن ذلك على موقع الوزارة.

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