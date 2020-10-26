مستشفى بهية بمنتدى المرأة المصرية : الكشف على 140 ألف سيدة وتقليل الانتظار

قال المهندس ماجد حمدى عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، خلال إطلاق منتدى المرأة المصرية للعام الثانى على التوالى، إن مستشفى بهية نجح فى الكشف على 140 ألف سيدة وتقليل قوائم الانتظار من 90 يوما إلى 21 يوما.





وشاركت مستشفى بهية، فى إطلاق منتدى المرأة المصرية، بحضور عدد من السيدات من رموز المجتمع، على رأسهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، ولميس نجم مستشارا لمحافظ البنك المركزى للمسؤلية الاجتماعى، ونرمين شهاب رئيسة التسويق والاستدامة، وإيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء. شمل المنتدى 5 جلسات متتالية عن المرأة المصرية ودعمها الصحى والمعنوى والمسئولية المجتمعية من الكيانات والمؤسسات والشركات لدعم نساء مصر فى كل المحافظات. وقال المهندس ماجد حمدى عضو مجلس إدارة مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، إن هذا هو العام الثانى الذى تشارك فيه مؤسسة بهية فى منتدى المرأة المصرية، إيمانا منا بضرورة التكاتف المجتمعى وتشجيع الجهود المبذولة لدعم المرأة المصرية، ولا سيما فى قطاع الصحة الذى تولى به الدولة اهتماما كبيرا، من خلال توسيع نطاق الكشف المبكر الذى تلعب فيه بهية دورا كبيرا بتوعيتها لنساء مصر، وزيارتها لمختلف الشركات والمؤسسات والكيانات لترسيخ فكرة الكشف المبكر والحث عليه.

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