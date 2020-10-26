مصر للطيران تنشر تعليمات جديدة لعملائها المسافرين إلى كندا | تعرف عليها

أعلنت مصر للطيران، منشورا خاصا لعملائها المسافرين إلى كندا، يتعلق بإجراءات السفر الخاصة بهم حتى يتسنى السماح لهم بالسفر إلى وجهتهم في ظل الإجراءات الاستثنائية التي يشهدها قطاع الطيران.

وقالت مصر للطيران، "إنه فى ضوء تحديثات السفر الواردة من السلطات المختصة بدولة كنـدا، ترجو الشركة الوطنية مصر للطيران من عملائها ضرورة تحميل تطبيق "ArriveCan" المتوفر للهواتف المحمولة لتسجيل بياناته على التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني https://arrivecan.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca وذلك خلال 48 ساعة قبل موعد الرحلة، وعلى الراكب إستكمال البيانات المطلوبة بالتطبيق حتى يحصل على رمز الموافقة الذى يسمح له باستكمال إجراءات السفر".

جدير بالذكر أنه يُمكن للعملاء معرفة الإجراءات المطلوبة للسفر إلى الدول التي تطير إليها مصر للطيران من خلال زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com او الإتصال بـ 1717 في مصر.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.