لبحث التعاون في مجال التدريب .. وزير الطيران يستقبل نائب رئيس الوزراء اليمني

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الأثنين، الدكتور سالم أحمد الخنبشي نائب رئيس الوزراء والقائم بأعمال وزير النقل اليمنى والوفد المرافق له، لبحث التعاون المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال الطيران المدني، وبخاصة مجال التدريب ونقل الخبرات المصرية .

حضر اللقاء دكتور مهندس اشرف نوير رئيس سلطه الطيران المدني وباسم عبد الكريم مساعد الوزير للشؤون الدوليه .

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران بنائب رئيس الوزراء اليمنى، وأكد قوة وعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين وأشار الى ان وزارة الطيران تحرص على مد جسور التعاون وتبادل العلاقات ونقل الخبرات المصرية فى مجالات الطيران المدنى المختلفة الى الدولة الشقيقة.

وناقش الجانبان سبل تحديث الإتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين في مجال النقل الجوي بالإضافة الى زيادة فرص التدريب للكوادر اليمنية .

وأعرب خنبشي عن سعادته بهذا اللقاء الهام الذي يأتى فى اطار حرص الجانب اليمني على التوسع و الإستفادة من الخبرات والكوادر المصرية بقطاع الطيران المدنى ، كما أشاد بالطفرة التكنولجية والفنية والتدريبية التى لمسها بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ومركز تدريب مصر للطيران حيث يقبل العديد من الطلاب اليمنيين على دراسة الطيران بجمهورية مصر العربية.