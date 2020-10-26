صور.. مستشفى السلام يقدم 59325 ألف خدمة لمنتفعى التأمين الصحى فى 3 أشهر

قدم مستشفى السلام التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، 59 ألفا و325 خدمة طبية وعلاجية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020.





وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فى بيان لها، اليوم الإثنين، أنه تم تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، والتى شملت 22 ألفا و692 كشفا بالعيادات الخارجية للمستشفى فى مختلف التخصصات الطبية "باطنة عامة، طب الأطفال، الكبد والجهاز الهضمى، الفم والأسنان، روماتيزم وتأهيل، الجلدى، العلاج الطبيعى، الأنف والأذن والحنجرة، القلب والصدر، المخ والأعصاب"، بالإضافة إلى 33 ألفا و729 فحوصا للأشعة والمعمل، و2904 عمليات جراحية ما بين عمليات بسيطة وصغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة.

وأضافت أن العمليات شملت إجراء 235 عمليات متقدمة وذات مهارة وذات طابع خاص، 2395 عملية صغرى وبسيطة، 136 عملية متوسطة، و138 عملية كبرى، فى مختلف التخصصات الطبية "الجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، جراحة التجميل التكميلية، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة القلب والصدر، جراحة عظام عامة، جراحة العمود الفقرى، جراحة المفاصل، جراحة تشوهات العظام، جراحة الفم والأسنان، جراحة الوجه والفكين"، لافتة إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 40 أسِرة داخلى، 18 عناية كبار، 14 عناية أطفال، 26 حضانات، بالإضافة إلى 4 غرف عمليات.

وفى سياق متصل، أعلنت الهيئة، نجاح الفريق الطبى بمستشفى السلام بورسعيد، فى إجراء جراحتين ميكروسكوبتين دقيقتين لاثنين من منتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، على يد مجموعة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمستشفى، هم الدكتور محمد السنافيرى، استشارى جراحة المخ والأعصاب، الدكتور محمد البتانونى، أخصائى جراحة المخ والاعصاب، الدكتور إبراهيم السايس، طبيب مقيم، وأطباء التخدير الدكتور حاتم الطاهرى، والدكتور أحمد عيسى.

وأوضحت الهيئة، أن الجراحة الميكروسكوبية الأولى، هى استئصال ورم ببطينات المخ لسيدة تبلغ من العمر 47 عامًا، حضرت إلى طوارئ المستشفى وهى تعانى من صداع شديد ودوار وقىء مع عدم القدرة على الحركة، وبإجراء الفحوصات الطبية والمعملية للمريضة تبين إصابتها بورم ببطينات المخ، وهو من أصعب أنواع أورام المخ، وعليه تم إجراء جراحة عاجلة للمريضة واستئصال كلى للورم، وتمت العملية بنجاح.

وتابعت أن الجراحة الميكروسكوبية الثانية، هى استئصال غضروف قطنى لمريض يبلغ من العمر 36 عامًا، حضر إلى المستشفى وهو يعانى من ألم شديد فى الظهر مع صعوبة فى الحركة، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين أنه يعانى من إنزلاق غضروفى قطنى، وعليه تمت إجراء الجراحة الميكروسكوبية لاستئصال غضروف قطنى للمريض، وتمت العملية الجراحية بنجاح.

ونظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورشة عمل بمستشفى السلام بورسعيد بالتعاون مع الشركة العربية الطبية للتدريب على تركيب قسطرة مركزية عن طريق وريد طرفى للأطفال المبتسرين من وزن 800 جرام وحتى 2000 جرام، تحت إشراف الدكتورة أمانى رضا، استشارى أمراض حديثى الولادة بجامعة عين شمس، وذلك فى إطار حرص الهيئة على التدريب المستمر لكل الأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التابعة لها ببورسعيد، بما ينعكس إيجابًا على تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.