أبو طالب توفيق رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

أصدر الطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارًا بتعيين المهندس أبوطالب توفيق رئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلفًا للمهندس إبراهيم فتحى، الذى توجه له الطيار رئيس الشركة القابضة بخالص الشكر عن الفترة التى قضاها فى خدمة الشركة من هذا المنصب.





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