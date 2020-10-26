صور.. مرشح المصريين الأحرار بكفر الشيخ يعرض برنامجه الانتخابى على الأهالى

وخلال الجولة، التقى مرشح المصريين الأحرار رقم 39 رمز الطائرة، عددا من الموظفين والعاملين بكفر الشيخ، وأوضح برنامجه الانتخابى وخطة عمله المستقبلية. كان إيهاب الحداد، التقى أهالى أبوتمادة، واستقبله الأهالى بحفاوة مؤكدين دعمهم له ولبرنامجه الانتخابى.

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