مطار الغردقة الدولى يستقبل أولى الرحلات الجوية لشركة بلغارى إير  



استقبل مطار الغردقة الدولى أولى رحلات شركة بلغاري إير للطيران العارض القادمة من صوفيا عاصمة بلغاريا،وكان على متنها ١١٨ راكبا وذلك في إطار عودة الرحلات السياحية القادمة إلى جمهورية مصر العربية بعد انتظام الحركة الجوية والتى توقفت في ظل جائحة كورونا.

حيث قام فريق العلاقات العامة باستقبال ركاب الطائرة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإنهاء إجراءات الحجر الصحي والتأكد من وجود الاعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الPCR لجميع الركاب القادمين فضلًا عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.

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