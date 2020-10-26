اليوم.. انقطاع المياه عن 15 منطقة بالقاهرة 

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن انقطاع المياه عن مناطق "امتداد رمسيس1 و2 - إسكان التوفيق - قاعة المؤتمرات - معهد القاهرة - مستشفى العباسية - الكلية الفنية العسكرية - معهد فني القوات المسلحة - الأرصاد الجوية - جامعة عين شمس - مستشفى عين شمس التخصصي - هيئة التسليح للقوات المسلحة - المنطقة المركزية العسكرية - كهرباء الريف - الجبل الاخضر"، وذلك لاصلاح خط مياه قطر 800 مم شارع الخليج المصري مع شارع بورسعيد.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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