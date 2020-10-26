

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ومستشار الرئيس للشئون المالية، لمتابعة موقف حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية، وأيضًا برامج التعليم المجتمعي.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بمنح تراخيص مؤقتة لجميع حضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية وعددها ١٠ آلاف حضانة.

ووجه بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية بالإضافة إلى المراحل المدرسية، كما وجه بزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي يوجه بمنح تراخيص مؤقتة لـ 10 آلاف حضانة أطفال غير مرخصة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.