تقارير صحفية: إقامة مونديال الأندية من 11 لـ 23 يناير المقبل في قطر

كشفت تقارير صحفية إقامة بطولة كأس العالم للأندية هذا العام في دولة قطر، في الفترة من 11 إلى 23 يناير المقبل، بنظام النسخة القديمة، وأفادت تقارير إعلامية بأن النظام الجديد لكأس العالم للأندية سيكون حاضرًا من النسخة بعد المُقبلة.

وتأهلت أندية السد القطري وبايرن ميونخ الألماني، وأوكلاند سيتي النيوزلندي، إلى كأس العالم للأندية، ويسعى فريقا الأهلي أو الزمالك، لحجز مقعد أفريقيا في البطولة. وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي عقبة الوداد المغربي بنتيجة 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والاياب بنصف نهائي دوري الأبطال، فيما لم يتحدد الطرف الآخر بين الزمالك والرجاء المغربي، وقد فاز الفريق المصري 1-0 في الذهاب على ان تقام العودة في 1 نوفمبر المقبل.

يُذكر أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، اقترح نظامًا جديدًا لكأس العالم للأندية يمنح فرصة لعدد أكبر من المشاركين، سيتم تطبيقه في النسخة بعد المُقبلة.