الرعاية الصحية: 59 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمستشفى السلام ببورسعيد

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تقديم 59 ألفا و325 خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال مستشفى السلام التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ( يوليو – سبتمبر ) 2020.

وأكدت الهيئة أنه تم تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والتي شملت 22 ألفا و692 كشفا بالعيادات الخارجية للمستشفى في مختلف التخصصات الطبية "باطنة عامة، طب الأطفال، الكبد والجهاز الهضمي، الفم والأسنان، روماتيزم وتأهيل، الجلدي، العلاج الطبيعي، الأنف والأذن والحنجرة، القلب والصدر، المخ والأعصاب"، إضافةً إلى 33 ألفا و729 فحوصات الأشعة والمعمل، و2904 عملية جراحية ما بين عمليات بسيطة وصغرى وكبرى ومتوسطة ومتقدمة وذات مهارة.

وأضافت أن العمليات شملت إجراء 235 عمليات متقدمة وذات مهارة وذات طابع خاص، 2395 عمليات صغرى وبسيطة، 136 عمليات متوسطة، و138 عمليات كبرى، في مختلف التخصصات الطبية "الجراحة العامة، جراحة الأوعية الدموية، جراحة التجميل التكميلية، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحة القلب والصدر، جراحة عظام عامة، جراحة العمود الفقري، جراحة المفاصل، جراحة تشوهات العظام، جراحة الفم والأسنان، جراحة الوجه والفكين"، لافتة إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 40 أسِرة داخلي، 18 عناية كبار، 14 عناية أطفال، 26 حضانات، إضافةً إلى 4 غرف عمليات.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح الفريق الطبي بمستشفى السلام بورسعيد في إجراء جراحتين ميكروسكوبتين دقيقتين لاثنين من منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد على يد مجموعة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين بالمستشفى، د. محمد السنافيري "استشاري جراحة المخ والأعصاب"، د. محمد البتانوني "أخصائي جراحة المخ والاعصاب"، د. إبراهيم السايس "طبيب مقيم"، وأطباء التخدير كلًا من د. حاتم الطاهري و د. أحمد عيسى.

وأوضحت الهيئة أن الجراحة الميكروسكوبية الأولى، هي استئصال ورم ببطينات المخ لسيدة تبلغ من العمر 47 عامًا، حضرت إلى طوارئ المستشفى وهي تعاني من صداع شديد ودوار وقيء مع عدم القدرة على الحركة، وبإجراء الفحوصات الطبية والمعملية للمريضة تبين إصابتها بورم ببطينات المخ، وهو من أصعب أنواع أورام المخ؛ وعليه تم إجراء جراحة عاجلة للمريضة واستئصال كلي للورم، وتمت العملية بنجاح.

وتابعت الهيئة أن الجراحة الميكروسكوبية الثانية، هي استئصال غضروف قطني لمريض يبلغ من العمر 36 عامًا، حضر إلى المستشفى وهو يعاني من ألم شديد في الظهر مع صعوبة في الحركة، وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له تبين أنه يعاني من إنزلاق غضروفي قطني، وعليه تمت إجراء الجراحة الميكروسكوبية لاستئصال غضروف قطني للمريض، وتمت العملية الجراحية بنجاح.

ونظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية ورشة عمل بمستشفى السلام بورسعيد بالتعاون مع الشركة العربية الطبية للتدريب على تركيب قسطرة مركزية عن طريق وريد طرفي للأطفال المبتسرين من وزن ٨٠٠ جرام وحتى ٢٠٠٠ جرام، تحت إشراف أ.د. أماني رضا "استشاري أمراض حديثي الولادة بجامعة عين شمس، وذلك في إطار حرص الهيئة على التدريب المستمر لكل الأطقم الطبية بالمنشآت الصحية التابعة لها ببورسعيد، بما ينعكس إيجابًا على تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.