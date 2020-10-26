زيادة إعانة الوضع للطبيبات من 500 إلى 1000 جنيه

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، خلال اجتماعه مساء اليوم، بناءا على الطلب المُقدم من الدكتور عبد العزيز الجوهري، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، زيادة إعانة الوضع للطبيبات من 500 جنيه إلى 1000 جنيه.
ويصرف اتحاد نقابات المهن الطبية، إعانة الوضع للطبيبات عضوات الاتحاد فقط، وتصرف مرة واحدة فقط للولادة الطبيعية أو القيصرية على مدى الحياة.
ويشترط لصرفها ألا يتعدى سن الطفل عامين ميلادين فى تاريخ تقديم الطلب، ولصرفها لابد من استيفاء المستندات التاليـة:
1- شهادة من النقابة التابع لها العضوة بسداد اشتراك النقابة حتى تاريخ تقديم الطلب، بموجب استمارة " أ ن".
2- شهادة الميلاد المميكنة للطفل.
3- صورة بطاقة الرقم القومى لكل من الزوج و الزوجة.
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