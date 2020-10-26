صور.. بعثة مصر بالأمم المتحدة تعقد ندوة لإبراز جهود مصر بشأن أزمة سد النهضة

عقدت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة، فى نيويورك، ندوة مع أعضاء بسكرتارية الأمم المتحدة المعنيين بالموارد المائية والبيئة والتنمية وشئون شرق إفريقيا، لإبراز جهود مصر للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ⁧‫سدالنهضة.





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