وفاة الدكتور محيى الدين محسب العميد السابق لدار علوم المنيا

يذكر أن الدكتور محيى الدين محسب، حصل على ليسانس الآداب عام 1976م بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، ومن مؤلفاته "انفتاح النسق اللسانى - اللغة والفكر والعالم".
ومن مؤلفاته الشعرية ديوان عند قوس الانقسام، عام 1988م، وديوان مراودة الماء، عام 1996م.
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