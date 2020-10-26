محافظ بورسعيد يتابع خطوات نقل خطى مياه الحظائر وأبو خليفة لشركة مياه الشرب

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأثنين، اجتماعا لمتابعة الخطوات التنفيذية، وآلية تطبيق بروتوكول نقل خطى مياه الحظائر وأبو خليفة من المحافظة إلى شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والمهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة ومسؤولى هيئة قناة السويس وذلك بمحطة التسمين بالجنوب.





واستعرض محافظ بورسعيد، كافة الإجراءات المتعلقة ببدء نقل خطى مياه الحظائر وأبو خليفة من المحافظة إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بما يضمن استدامة واستمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين بالمناطق التى تغذيها تلك الخطوط.

وفى إطار المتابعة الدورية لمتابعة تنفيذ أعمال الاحلال والتجديد بقطاع بورسعيد، عقد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اجتماعا موسعا مع الشركات المنفذة لأعمال الاحلال والتجديد لعدد من محطات الصرف الصحى بمحافظة بورسعيد، بحضور العميد أيمن خيرى رئيس قطاع بورسعيد، وعددًا من القيادات التنفيذية والفنية بالشركة لمتابعة سير العمل والوقوف على حجم الانجازات ومتابعة تنفيذ كافة الأعمال مع الشركات المنفذة مشددًا على سرعة نهو الأعمال وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية والاسراع فى تسليم تلك المحطات لبدء دخولها الخدمة بشكل رسمى لحل مشاكل الصرف الصحى بمحافظة بورسعيد.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة أعمال الإحلال والتجديد لمحطة رفع صرف صحى S11 بحى الزهور والتى تبلغ طاقتها التصميمية 40000 متر مكعب / يوم والتى تخدم عدد من المناطق بحى الزهور والتى يتم تنفيذها ضمن خطة الاحلال والتجديد لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وكذلك متابعة الموقف التنفيذى لأعمال الإحلال والتجديد لمحطتى رفع صرف صحى R1،R2 بحى المناخ والتى تبلغ الطاقة التصميمية لكلا منهما 20000 متر مكعب يوم والتى تخدم حى المناخ بالكامل بمحافظة بورسعيد.

يأتى ذلك فى إطار العمل على إعادة تأهيل ورفع كفاءة للمحطتين بالكامل والتى تشمل أعمال تركيبات ميكانيكية المحابس والطلمبات، وأعمال تركيبات كهربائية للوحات التشغيل ولوحات معامل القدرة .

وأشار رئيس الشركة، إلى اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما فى مجال البنية التحتية خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، حيث تضعها على قمة الأولويات في إطار إستراتيجية تنمية قطاع المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة بها مشدداً على بذل المزيد من الجهد والإسراع فى معدلات التنفيذ للانتهاء من الأعمال الجارية، طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا.