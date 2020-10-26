صور.. القابضة للمياه تتابع إصلاح خط مياه بحدائق القبة

وانتقل المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، والمهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إلى موقع الكسر لمباشرة أعمال الإصلاح.

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى بيان لها أنه تم الدفع بـ 42 شفاط، و2 بدالة محمولة، و8 طلمبات غاطسة، وتم السيطرة على تجمعات المياه.

وتوفر شركة مياه الشرب بالقاهرة، سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

وكانت الشركة أعلنت انقطاع المياه عن مناطق "امتداد رمسيس1 و 2 - اسكان التوفيق - قاعة المؤتمرات - معهد القاهرة - مستشفى العباسية - الأرصاد الجوية - جامعة عين شمس - مستشفى عين شمس التخصصى - كهرباء الريف - الجبل الأخضر".